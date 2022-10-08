برلماني: تنفيذ 3 محطات عملاقة تؤكد تعاظم قدرات الدولة في مجال الكهرباء

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن النجاح الهائل الذي حققته مصر في مجال الكهرباء، يكاد يصبح معجزة حقيقية داخل القطاع خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن مصر حتى 2014 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، كانت تعاني بشدة في مجال الكهرباء، وتقدم خدمة سيئة، لكن كل ذلك تغير الأن بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وأصبحت قادرة على التصدير.

ونوه محسن، في تصريح له اليوم، بنجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، في تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المحطات العملاقة تؤكد تعاظم قدرات الدولة في مجال الكهرباء، وهو ما كان الأساس لانطلاق عملية شاملة في البلاد وتوفير الطاقة اللازمة لكافة مجالات الحياة.

واختتم نائب بني سويف، بالإشادة بإستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الكهرباء، وهو ما يحسب لها، للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.