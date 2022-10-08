رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال إعادة تأهيل "المعابدة" لخدمة 35 ألف مستفيد

تفقد اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد يرافقه الاستشارى الهندسي وعدد من مهندسي الشركة أعمال إعادة تأهيل محطة مياه المعابدة المرشحة القائمة ضمن تفقداته المستمرة لأعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات ومدى مطابقة الأعمال التنفيذية القائمة للمواصفات الفعلية.



صرح " رئيس الشركة" ان أعمال إعادة تأهيل محطة مياه المعابدة المرشحة القائمة جارى الانتهاء منها لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحا ان طاقتها التصميمية ٥ ألف م٣ / يوم ، وذلك ليستفيد منها ٣٥ ألف نسمة من أهالى قرية المعابدة بتكلفة اجمالية ٣ مليون جنيه، والتى تأتى ضمن ٧ محطات جارى العمل بهم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .



كما اوضح " درة" ان هذه الزيارة تأتى ضمن المتابعات المستمرة لأعمال الانشاء ونسب التنفيذ على ارض الواقع وتحفيز الاداء لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات، مؤكداً على أن هذه المبادرة تستهدف تنفيذ أعمال توسعات ٦ محطات مرشحة كبرى على مستوى عدد ٧ مراكز بمحافظة أسيوط "منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج" لخدمة أهالى محافظة أسيوط.

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