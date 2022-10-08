عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يصنف كأكبر حارس مرمى سنا مشاركة في كأس العالم

صدى البلد

نشر اللاعب عصام الحضري صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر.

وظهر في الصورة تقييم أكثر حراس المرمي مشاركة في المونديال، وصنف الحضري كأكبر حارس مرمي مشاركة في المونديال.

عصام الحضرى يشارك جمهوره بصور جديدة له .. شاهد

أشاد الحساب الرسمي لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بـ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي حاليا .

 

ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ الحضري وعلق : “ الأكبر سنًا فى تاريخ مشاركات كأس الأمم الأفريقية، قاد منتخب بلاده إلى نهائي، عصام الحضرى قدم أداءً أسطوريًا برفقة الفراعنة فى مباراة نصف النهائي أمام بوركينا فاسو ”.

 

وكان "الحضري" قد حقق العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ليالي الحلمية يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

تسببت في وفاة66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

ترشيحاتنا

رغم عدم السماح به سابقا.. مسابح فرنسا تفرض ارتداء سترة تشبه البوركيني لهذا السبب

ملك الأردن يغدق المدح على الرسول محمد في ذكرى المولد النبوي الشريف 

5 فتاوى حيرت المصريين.. ودار الإفتاء تحسم الجدل

متحدث التعليم لـ صدى البلد: انتهاء توزيع تابلت أولى ثانوي بالمدارس18 أكتوبر

عصام الحضري يصنف كأكبر حارس مرمى سنا مشاركة في كأس العالم

بعد ارتداء زي طومان باي بالفصل|خبير تربوي يكشف ضوابط نجاح مسرحة المناهج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها في شهر العسل| شاهد

الإذاعي إمام عمر: لم أكن أتوقع التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي

روشتة للوقاية من أمراض الخريف| تناول هذه الأطعمة والمشروبات

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

فيديو

في ذكرى رحيله.. كواليس زيارة طلعت زكريا للرئيس الأسبق مبارك

الشرطة تتدخل.. قيادة متهورة على طريق الإسماعيلية بعد واقعة طريق السويس الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ