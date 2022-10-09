بحوزتهم أسلحة نارية.. السجن والغرامة لـ 16 متهما بأسيوط بعد القبض عليهم

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بشن حملة أمنية لدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (25 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16) متهما لـ 8 منهم معلومات جنائية و ضبط (كمية من المواد المخدرة) بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية و تنفيذ (532) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

عقوبة المتهمين في القانون

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وفقا لاخر تعديلاته عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، لتصل إلى السجن المشدد.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.