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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا.. عصام الحضري يصنف أكبر حارس في المونديال.. وأحمد حاتم عن حسين فهمي: روش جدا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

أحمد حاتم عن حسين فهمي: رئيس مهرجان القاهرة روش جدا

 

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر أحمد حاتم في الصورة برفقة الفنان حسين فهمي  وعلق مازحًا :"رئيس مهرجان القاهرة روش جدا".

 

فرج عامر: الأهلي بيوزن كل لاعب ومدير فني بميزان دهب

 

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تدوينة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

 

وكتب فرج عامر: “ليس معني أن الأهلي عايز لاعب أو المدير الفني عايز لاعب ان الاهلي يشترية مهما كان الثمن لان الرضوخ للمغالاة هدم وليس بناء ، المهم ان الاهلي بيوزن كل لاعب بميزان دهب. لازم مايكونش عندة زيه ، فية مزايا تفرق مع الاهلي ، ثمنة يتناسب مع قيمتة التقديرية في ترانسفير ماركت".

 

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

 

نشر اللاعب محمود كهربا صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر في الصورة اللاعب برفقة صلاح محسن لاعب النادي الاهلي، و علق قائلا:" أطيب خلق الله".

 

عصام الحضري يصنف كأكبر حارس مرمى سنا مشاركة في كأس العالم

 

نشر اللاعب عصام الحضري صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر.

وظهر في الصورة تقييم أكثر حراس المرمي مشاركة في المونديال، وصنف الحضري كأكبر حارس مرمي مشاركة في المونديال.

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