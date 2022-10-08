300 ألف مسكن آيل للسقوط.. طلب إحاطة حول مخالفات البناء بالإسكندرية

تقدم النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط وتشكل خطورة داهمة على المواطنين بمحافظة الإسكندرية موضحا أن ملف العقارات المخالفة والخطرة ملف شائك وتم مناقشته واستعراض خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة لكنها جميعا لم تسفر عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية.

وأوضح " قاسم " أن محافظة الاسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التى بها مخالفات خطيرة فى المبانى مشيراً الى أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذى يهدد آلاف المواطنين من أهالى محافظة الأسكندرية يوميا خاصة فى ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التى أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطنى تلك العقارات الخطرة.

وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والادارة المحلية واستدعاء وزيرى الإسكان والتنمية المحلية للرد عليه موجهاً انتقادات حادة لخطة العمل لدى محافظ الإسكندرية الذى يولى اهتماما كبيرا بالمناطق الراقية دون غيرها من باقى مناطق المحافظة.

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة وجود أولويات على قائمة المحافظة تستهدف المناطق التى تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشى للمواطن من الطبقات المحدودة محذراً من استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الاسكندرية.

واقترح النائب محمود قاسم تشكيل لجنة هندسية من اساتذة كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد والبناء تتولى حصر جميع مخالفات البناء على مستوى محافظة الاسكندرية وتصدر تقريراً شاملاً بشأنها يتضمن جميع العقارات الآيلة للسقوط على أن تتخذ الحكومة قراراً عاجلاً بازالتها مع توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها من المواطنين حفاظاً على أراوحهم.