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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفسرة أحلام: رؤية سيدنا محمد في المنام دليل خير وبركة |فيديو

أمل يوسف
أمل يوسف

أكدت أمل يوسف مفسرة الأحلام، أن وجود سيدنا محمد في الرؤيا بالمنام دليل بركة وخير لمن يراه في الرؤيا بـ المنام .

 

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وقالت أمل يوسف في حوارها مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة  "صدى البلد": "رؤية المسجد المكي والمسجد النبوي لها دلالات مختلفة  في المنام".

وتابعت أمل يوسف: "من يري نفسه في جامع أو مسجد بالمنام  يعني حدوث زواج في المستقبل وتواجد خير".

وأكملت أمل يوسف: "من يرى نورًا في الغرفة التي يتواجد بها يعني هداية وبركة ورحمة واستجابة دعاء، وهذا يعني بشرى طيبة بالخير ".

ولفتت أمل يوسف: "لا أحب أن اشرح أي حلم سيء أو به أي خبر سيئ وأقول لصاحب الحلم أن يتصدق بنية دفع البلاء".
 

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