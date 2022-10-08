مفسرة أحلام: رؤية سيدنا محمد في المنام دليل خير وبركة |فيديو

أكدت أمل يوسف مفسرة الأحلام، أن وجود سيدنا محمد في الرؤيا بالمنام دليل بركة وخير لمن يراه في الرؤيا بـ المنام .



وقالت أمل يوسف في حوارها مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة "صدى البلد": "رؤية المسجد المكي والمسجد النبوي لها دلالات مختلفة في المنام".

وتابعت أمل يوسف: "من يري نفسه في جامع أو مسجد بالمنام يعني حدوث زواج في المستقبل وتواجد خير".

وأكملت أمل يوسف: "من يرى نورًا في الغرفة التي يتواجد بها يعني هداية وبركة ورحمة واستجابة دعاء، وهذا يعني بشرى طيبة بالخير ".

ولفتت أمل يوسف: "لا أحب أن اشرح أي حلم سيء أو به أي خبر سيئ وأقول لصاحب الحلم أن يتصدق بنية دفع البلاء".

