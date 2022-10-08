حبيبنا المصطفى صلوا عليه.. حمادة هلال يهنئ الجمهور بالمولد.. شاهد

هنأ الفنان حمادة هلال الأمة الإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: "حبيبنا المصطفى صلوا عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم كل عام وانتم بخير".

وطرح النجم حمادة هلال أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب "تكا تكا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

تفاصيل كليب حمادة هلال

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع هاني ربيع وإنتاج وليد منصور والكليب من إخراج ميدو عماد، وتم التصوير في احدي الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.