قيمتها ربع مليون جنيه.. ضبط راكب عربي حاول تهريب أدوية بمطار القاهرة..صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا عربيا حاول تهريب عبوات زجاجية وامبولات لأدوية باهظة الثمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة اسطنبول استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، فأنكر وجود ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود بعض العبوات الزجاجية، قام عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما اسفر عن ضبط ٨ عبوات زجاجية وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة فادي نبيل وشريف عيد مأمورا الجمرك تم ضبط ٦ امبولات دوائية أخري اخفاها الراكب في ملابسه، تستخدم في علاج مرض السرطان وتتعدي قيمة المضبوطات ربع مليون جنيه.

وأمر أحمد علي السيد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.