يسرا تحتفل بالمولد النبوي الشريف: كل عام والأمة العربية بخير

هنأت الفنانة يسرا، جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمناسبة المولد النبوي.

وكتبت: "كل عام وكل الأحباب والأمة العربية بألف خير وهنا وسرور وسلام بمناسبة ميلاد خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وأذكى السلام".

من جانب آخر، كشف المؤلف نادر صلاح الدين عن السبب الرئيسى فى توقف التحضير للمسلسل الجديد والذى كانت تخوض به الفنانة يسرا السباق الرمضاني المقبل.

وقال نادر صلاح الدين فى تصريح خاص لـ صدى البلد: "تم وقف المشروع بسبب عدم الاتفاق بشكل نهائى على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل حيث اختلفنا على بعض التفاصيل ولم يكن هناك تقارب فى وجهات النظر وقررنا فسخ المشروع.



وكان المؤلف نادر صلاح الدين سبق أن كشف أن المسلسل الذى هو بصدد كتابته حاليا والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو أول تجاربه التليفزيونية فى مصر.

وقال نادر صلاح الدين فى تصريح لصدى البلد: "اننى أقوم حاليا بكتابة مسلسل يسرا الذى مقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل وهو أول عمل تيلفزيوني لى فى مصر حيث قمت بكتابة عدد من المسلسلات العربية ولكن هذه التجربة الأولى لى فى الدراما التليفزيونية بمصر.