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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شاش: نسبة مشاركة السيدات في معرض تراثنا تصل إلى 69%

طارق شاش
طارق شاش

أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن معرض تراثنا لفت كل الأعين إلى المهن والحرف اليدوية وذلك للاهتمام بهذا التراث الكبير داخل الدولة المصرية.

أضاف  شاش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن نسبة السيدات في معرض تراثنا تصل إلى 69%، وهذا يعكس الاهتمام بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع  شاش، أن أعداد المشاركين في هذه النسخة تزيد عن العام الماضي، ونسب المشاركة في ازدياد مستمر، "من الجيد أن يشارك معنا دول أخرى لأول مرة في هذه النسخة لمعرض تراثنا مثل السعودية كضيف شرف لهذه الدورة كما تشارك دولة الإمارات".

وأشار شاش إلى مشاركة المحافظات الحدودية مثل مطروح وشمال سيناء في المعرض في العديد من الأجنحة، وتم تخصيص جناح لمبادرة حياة كريمة، وأجنحة عديدة بالمعرض للأشخاص ذوي الهمم.

 


 

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