رئيس الوزراء الجزائري يقدم اعتذارًا للمواطنين.. ويبكي على الهواء| شاهد

بدا رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، متأثرًا بشدة ويغالب دمعه عند حديثه عن نقص المواد الاستهلاكية في السوق.

جاء ذلك خلال رده على النواب بعد مناقشة عرض بيان السياسة العامة الذي تقدم به منتصف الأسبوع.

وجاء الرد، قدم عبد الرحمن اعتذار حكومته للمواطنين بسبب ندرة مواد واسعة الاستهلاك، خاصة الزيت والحليب.

حرب على المضاربة

من جانبها، أعلنت النيابة العامة بالجزائر حربًا كبيرة على المشتبه بهم بالمضاربة في أسعار المنتجات الغذائية، بوضعهم على لائحة الإرهاب.

وقال عبد الرحمن، أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة عرض “بيان السياسة العامة” للحكومة: “من هذا المقام أقدِّم اعتذاري لكل رب وربة بيت وجدا صعوبة في الحصول على بعض المواد".

وأضاف “وأعدكم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه اللعب بقوت الجزائريين، وتهريبه لإحداث البلبلة، ودفعنا إلى العودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي استنزف مقدرات الشعب والأمة. وأنا أؤكد مجدداً أن كل المواد متوفرة”.