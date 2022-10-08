خوف من الإصابات.. أول تعليق من بيراميدز بعد الفوز على بطل السودان

قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفوز الذي حققه الفريق على حساب هلال الساحل السوداني بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كان مهما للغاية كونها أول مباراة في الموسم والبداية دائما ما تكون صعبة ولابد من وجود أخطاء يجب التعامل معها مستقبلا.

وأوضح أن الشوط الأول لم تكن هناك العديد من الفرص ولكن الأداء اختلف في الشوط الثاني ونجح الفريق في تسجيل هدفين دون مقابل، مشددا على أن الفرق السودانية تكون دائما عنيفة في اللعب داخل الملعب، وكان يخشى بعض الإصابات التي أثرت على اللاعبين، وخرج محمود دونجا مصابا في الشوط الأول وسيتم الاطمئنان عليه جيدا في الساعات المقبلة.

وشدد على أن الفريق نجح في إنهاء الجزء الأول من المهمة ويتبقى لقاء الإياب، وهناك الدوري الذي سينطلق خلال ساعات قليلة ولابد من التركيز على تلك الأمور جيدا للتعامل معها في ظل ضغط متوقع من المباريات محليا وقاريا.