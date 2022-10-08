غدا.. بيراميدز يواجه قطور وديا

يخوض فريق نادي بيراميدز، مباراة ودية غدا الأحد لتجهيز لاعبيه قبل مباراة الإياب لدور الـ ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع فريق نادي "قطور" في الرابعة عصر الأحد بملعب الدفاع الجوي، بمشاركة المجموعة التي لم تلعب مباراة هلال الساحل لتجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا.

وحقق بيراميدز، الفوز على هلال الساحل في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي، فيما تقام مباراة الإياب يوم ١٥ أكتوبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.