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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشابه اسمك مع متهم.. ماذا تفعل لتبرأ نفسك؟ .. قانوني يحدد الاجراءات

صدى البلد

اكتشفت فجأة انك متهم في قضية ما، وصادر ضدك حكم غيابي  بالحبس او السجن، رغم انك لم ترتكب هذا الجرم، ولم تكن من الاصل متواجد بمكان الواقعة ، وعندما تم القبض عليك تبين ان هناك تشابه في الاسماء بينك وبين المتهم مرتكب الجريمة.. والسؤال هنا ماهو الطريق القانوني الذي يجب ان تتبعه لتضمن براءتك في القضية وتصحيح الخطأ؟ .

المحامي بالنقض  وليد أدهم حدد الطرق القانونية التي يجب ان يتبعها اي شخص اكتشف فجأه انه مدان في جريمة لم يرتكبها، وذلك لتشابه اسمه مع اسم المتهم.

اكد انه اذا اكتشف الشخص  انه صادر ضده  حكم  غيابي  بالحبس او السجن وليس له ذنب ..  عليه اولا التقدم بطلب لرئيس النيابة العامة التابع لها  المحكمة صاحبة الحكم يطلب فيه التحقيق فيما يتعلق بحدوث ملابسة او واقعة تشابه اسماء بينه وبين المتهم في تلك القضية وانه ليس اي علاقة بها مطالبا فيه بطلب تحريات المباحث عما اذا كان هو  المتهم او لا مع تقديم كافة المستندات الدالة على اسمك  من بطاقة شخصية وكذلك شهادة ميلادك المميكنة الموضح اسم والدتك.

ثانيا، هناك طريق اخر وهو الذهاب لمديرية الامن التابع لها تلك المحكمة لتقدم طلب للمختصين لاستخراج ما يسمى شهادة تصرفات للتحري ولاظهار الفرق في البيانات المتعلقة بك وبالمتهم الحقيقي.. تقوم بعد ذلك مديرية الامن باخطار النيابة العامة المختصة بما توصلت اليه لتصدر قرارها النيابة العامة بعدها بان الشاكي ليس المتهم بتلك القضية ولتصحيح كافة الاجراءات التي اخذت قبل بيان حقيقة الامر .

حبس المحكمة القانون شهادة ميلاد تحريات المباحث تصحيح الخطأ

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