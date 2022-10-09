قطع الكهرباء عن 5 مناطق بالقليوبية لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد على مغذى ميت كنانة بمركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة.

وأضافت الشركة أن الانقطاع بسبب إجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالفصل هى (قرية ميت كنانة - صرف الوحايشة -عزبة العلمى - الإيبارى - عزبة سعد بية).

من ناحية اخري احتفلت مراكز شباب القناطر الخيرية بالقليوبية بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكرى النصر.

وفى هذا الصدد نظم مركز شباب قرنفيل ندوة ثقافية للطلائع حول حرب أكتوبر وأحداثها ونتائجها والدروس المستفادة منها ونظم مركز شباب شبرا شهاب وكفر الشرفا أنشطة رياضية وتوزيع علم مصر على المشاركين وعلى جانب آخر بمراكز بهادة والخرقانية وباسوس تم تنظيم حفلات غنائية وتشغيل أغانى وطنية وتوزيع علم مصر

وتأتى الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الاحتفالات بالمناسبات الوطنية تأكيدا على الدور الذى تقوم به الوزارة من رفع الوعى لدى الشباب والنشء والأجيال الجديدة لتعزيز انتمائهم وحبهم للوطن.

جدير بالذكر أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والقيادات التنفيذية بالمحافظة قد شهدوا انطلاق ماراثون المشي الذى افتتحه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بجميع محافظات الجمهورية وتشهد مراكز شباب القليوبية العديد من الفعاليات للاحتفال بذكرى النصر خلال الشهر الجاري.