أنباء عن مقتل مجندة إسرائيلية متأثرة بإصابتها بطلق ناري في القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم السبت بمقتل مجندة إثر إصابتها بإطلاق للنار على حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أنه لم يصدر بيان رسمي حتى الآن يؤكد مقتل المجندة وأن الحديث عن مقتل المجندة كان عبر راديو "مكان".

وأفادت القناة بأن الأنباء تشير إلى أن منفذ العملية عاد أدراجه باتجاه المخيم ولم يستطع عبور الحاجز نحو القدس بعد أن تمت إصابته بالرصاص وأن مخيم شعفاط شهد احتفالات بعد إطلاق النار.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح جراء إطلاق النار.

وكانت مؤسسة الإنقاذ "زاكا" قد بينت أن أحد المصابين حالته خطرة والثاني حالته حرجة جدا.