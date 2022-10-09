حبس شخصين لحيازتهما كمية من الحشيش والهيروين بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدرى الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك، وطلبت من رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في شخصين بالمرج، قبل ترويجه سمومه علي عملائه ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها .

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالمرج وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض "مطواة" .