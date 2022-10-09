حبس شخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بالخليفة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك، وطلبت من رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شخصين في الخليفة، قبل ترويجهما سمومهما علي عملائهم ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها .

أكدت معلومات وتحريات اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية قيام شخصين مقيمان بالقاهرة بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من دائرة الخليفة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.