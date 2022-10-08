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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاشتراكي الألماني يكشف سبب ارتفاع أسعار المستهلكات اليومية | فيديو

حسين خضر
حسين خضر

علق حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، على أزمة الطاقة في أوروبا إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن العالم كله يمر بظروف منذ سنوات، بدءًا من تأثيرات جائحة كورونا، وصولًا للصراع الروسي الأوكراني وتوابعه الاقتصادية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية "إنجي القاضي"، عبر برنامج "مساء DMC"، الدولتان المتصارعتان يمثلان أهمية كبرى لدى العالم، رجوعًا لتوريدهم الغاز الطبيعي وبعض المعادن ومواد غذائية هامة، مشيرًا إلى أن تعطل التوريدات فيهم والإجراءات والعقوبات التي اتخذت حيالهم أثروا بشكل كبير على الوضع الاقتصادي العالمي.

وتابع، نقص معرض الطاقة، أدى لارتفاع أسعار المستهلكات اليومية، ما دفع الحكومات لاتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة، لافتُا إلى أن التطورات تشير إلى استمرار النزاع لفترة أكبر.

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