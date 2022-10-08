حمو بيكا في أحدث ظهور من دبي .. شاهد

شارك حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بيكا من دبي، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا ، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" تعبان وقرفان ونفسى اتكلم عشان ميجرليش حاجة وأنا قاعد ".

وأضاف :" حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى واقفين فى طريقى ، أنا عشان مدفعتش مشتغلش .. قولولى انتو عايزين كام".

وتابع :" بوجه رسالة لأى مسؤل فى البلد انا بتدمر ومش هسيب حقى غير لما أموت ".