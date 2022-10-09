أبو مسلم: عودة أكرم توفيق "مكسب" للأهلي أمام المنستيري .. والقميص الجديد متميز

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق بعودة أكرم توفيق الظهير الأيمن للقلعة الحمراء إلى صفوف الفريق ، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع الفريقين اليوم في الرابعة عصرًا .

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة TeN : " الأهلي عانى كثيرًا في الموسم الماضي بعد إصابة أكرم توفيق مع المنتخب الوطني ، و أرى أن عودة توفيق مكسب كبير للأهلي هذا الموسم ، سواءً بدأ لقاء الاتحاد المنستيري أساسيًأ أو دخل كبديل في شوط المباراة الثاني ".

وتابع : " لدي ثقة كبيرة في السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في أول اختبار له ، فهو صاحب سيرة ذاتية كبيرة مع الأندية التي تولى تدريبها ، كما أثق في لاعبي المارد الأحمر لتحقيق الانتصار و تعويض خسارة البطولة الموسم الماضي ".

و عن قميص النادي الأهلي الجديد ، قال أبو مسلم : " قميص الأهلي الجديد رائع و مميز ، و هو الأفضل للفريق منذ فترة طويلة ، ويليق بإسم و مكانة النادي ".