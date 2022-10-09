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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: عودة أكرم توفيق "مكسب" للأهلي أمام المنستيري .. والقميص الجديد متميز

الاهلي
الاهلي

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق بعودة أكرم توفيق الظهير الأيمن للقلعة الحمراء إلى صفوف الفريق ، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع الفريقين اليوم في الرابعة عصرًا .

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة TeN : " الأهلي عانى كثيرًا في الموسم الماضي بعد إصابة أكرم توفيق مع المنتخب الوطني ، و أرى أن عودة توفيق مكسب كبير للأهلي هذا الموسم ، سواءً بدأ لقاء الاتحاد المنستيري أساسيًأ أو دخل كبديل في شوط المباراة الثاني ".

وتابع : " لدي ثقة كبيرة في السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في أول اختبار له ، فهو صاحب سيرة ذاتية كبيرة مع الأندية التي تولى تدريبها ، كما أثق في لاعبي المارد الأحمر لتحقيق الانتصار و تعويض خسارة البطولة الموسم الماضي ".

و عن قميص النادي الأهلي الجديد ، قال أبو مسلم : " قميص الأهلي الجديد رائع و مميز ، و هو الأفضل للفريق منذ فترة طويلة ، ويليق بإسم و مكانة النادي ".

الأهلى الاتحاد المنستيري اكرم توفيق النادي الأهلي أبو مسلم

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