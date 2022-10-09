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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: أطالب كهربا بالابتعاد عن السوشيال ميديا.. وعدم تكرار تجربة صالح جمعة

كهربا
كهربا

طالَبَ أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق ، محمود عبد المنعم كهربا جناح المارد الأحمر ، بالابتعاد عن السوشيال ميديا في الفترة القادمة ، و عدم الإلتفات إلى أي أمور أخرى ، و التركيز الكامل على الجانب الفني فقط ، و عدم الالتفات إلى الأمور التي قد تُخرجه عن تركيزه .

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أتمنى من محمود عبد المنعم كهربا ، التركيز في أمور كرة القدم فقط ، فهو لاعب مميز ، و صاحب إمكانيات فنية كبيرة ، وقدم أداءً مميزًا خلال فترة تواجده بإنبي و الزمالك ، بالإضافة إلى اتحاد جدة السعودي ، لكنه دائمًا مُشتت بأمور خارج كرة القدم ، وأنصحه بعدم تكرار أزمة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق و المنتقل حديثًا إلى النادي الإسماعيلي ".

ويلتقى اليوم الأحد الأهلي مع الاتحاد المنستيرى التونسى فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة غداً الأحد.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

كهربا الأهلى النادي الأهلي الزمالك صالح جمعة

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