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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن يسري: كوماندوز الزمالك في مهمة "ثأرية" أمام الترجي .. و "قداح" يعيش أفضل فتراته

الزمالك
الزمالك

أكد حسن يسري نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك أن الفريق يسعى للثأر من الترجي التونسي ، اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في تونس ، وذلك بعد أن خسر الفريق الأبيض أمام الترجي في نهائي البطولة العربية و التي أقيمت على الأراضي التونسية .

وقال يسري في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" :  مع الإعلامي محمد فاروق : 
" قرار الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بقبول التماس نادي الزمالك و رفع الإيقاف عن نجم الفريق حسن وليد قداح ، مكسب كبير للقلعة البيضاء ، فاللاعب يعيش أفضل فتراته الفنية ، ولا غنى عنه في الفريق ".

و أضاف : " كعادة مباريات قمة اليد هي لا تعرف التوقعات أو المستوى الفني لأي فريق قبل خوضها، إذ يتوقف الأمر على الفريق الأكثر تجهيزا والأقل أخطاء طوال أحداث المباراة ، كما أن بطولة إفريقيا الحالية هي الأصعب في تاريخ الزمالك رغم التاريخ الكبير الذي يملكه أبناء ميت عقبة في عدد مرات التتويج.

وتابع : " حققنا من قبل بطولة أفريقيا 12 مرة، ولكن النسخة الحالية هي الأصعب بسبب الظروف التي تعرض لها الزمالك مؤخرا بخسارة السوبر الأفريقي والبطولة العربية وعدم الصعود لكأس العالم للأندية"

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