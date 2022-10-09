حسن يسري: كوماندوز الزمالك في مهمة "ثأرية" أمام الترجي .. و "قداح" يعيش أفضل فتراته

أكد حسن يسري نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك أن الفريق يسعى للثأر من الترجي التونسي ، اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في تونس ، وذلك بعد أن خسر الفريق الأبيض أمام الترجي في نهائي البطولة العربية و التي أقيمت على الأراضي التونسية .

وقال يسري في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" : مع الإعلامي محمد فاروق :

" قرار الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بقبول التماس نادي الزمالك و رفع الإيقاف عن نجم الفريق حسن وليد قداح ، مكسب كبير للقلعة البيضاء ، فاللاعب يعيش أفضل فتراته الفنية ، ولا غنى عنه في الفريق ".

و أضاف : " كعادة مباريات قمة اليد هي لا تعرف التوقعات أو المستوى الفني لأي فريق قبل خوضها، إذ يتوقف الأمر على الفريق الأكثر تجهيزا والأقل أخطاء طوال أحداث المباراة ، كما أن بطولة إفريقيا الحالية هي الأصعب في تاريخ الزمالك رغم التاريخ الكبير الذي يملكه أبناء ميت عقبة في عدد مرات التتويج.

وتابع : " حققنا من قبل بطولة أفريقيا 12 مرة، ولكن النسخة الحالية هي الأصعب بسبب الظروف التي تعرض لها الزمالك مؤخرا بخسارة السوبر الأفريقي والبطولة العربية وعدم الصعود لكأس العالم للأندية"