مدحت يوسف: الهدف من قرار أوبك بلس لخفض انتاج النفط استقرار الأسعار.. فيديو

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن الهدف من قرار أوبك بلس في خفض انتاج النفط بمقدار ٢ مليون برميل يومياً هو الحفاظ علي استقرار الأسعار النفط في حدود محددة.

واضاف "يوسف" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن قرار تخفيض انتاج النفط جاء بعد دراسة من دول أوبك بلس بسبب انخفاض أسعار النفط ادي الي انهيار كبير في دول أوبك بلس.

وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن المملكة العربية السعودية أعلنت عام ٢٠٢٠ بيع برميل النفط بـ ٨ دولار فقط للبرميل الواحد.