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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن تأثير الأقمار الصناعية على الفضاء.. والمدن الجامعية بعين شمس تستقبل طلابها اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. افتتاح جناح جامعة عين شمس بمعرض تراثنا

أعلنت جامعة عين شمس عن تجهيز جناح الجامعة بمعرض تراثنا للافتتاح  اليوم بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، ويضم المعرض مجموعة متميزة من منتجات الطلاب الفنية، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمالIHub بجامعة


البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن تأثير الاقمار الصناعية علي الفضاء... اليوم

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ومركز تعليم الفلك بمصر، بمناسبة اسبوع الفضاء العالمي - ” World Space Week” ،  ندوة بعنوان “يوم الفضاء العالمي ".

ورشة عمل بمعهد علوم الليزر حول تطبيقات الليزر وتكنولوجيا النانو للتغلب على التغيرات المناخية … اليوم
ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، ورشة عمل دولية حول "تطبيقات الليزر وتكنولوجيا النانو للتغلب على التغيرات المناخية"، بحضور نخبة من الباحثين والعلماء في مجال الليزر وتطبيقات تكنولوجيا النانو بنظام " الأون لاين"، وذلك يوم الإثنين  10 أكتوبر بمقر المعهد.

المدن الجامعية بعين شمس تستقبل طلابها اليوم
 

أعلن قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن توقف إجراءات الكشف الطبى وتقديم الملفات للطلاب المقبولين أيام الخميس والجمعة والسبت، بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوى الشريف، على أن يستأنف الكشف الطبى وقبول الأوراق اعتبارا من اليوم الأحد 9 أكتوبر.

القومي للبحوث يعقد ندوة حول دور المركز القومى للبحوث في مواجهة اثار التغيرات المناخية .. اليوم


ينظم المركز القومي للبحوث ، فاعلية اليوم الأحد ضمن سلسلة الصالون العلمى عن دور المركز القومى للبحوث في مواجهة اثار التغيرات المناخية لمناقشة المحور الثالث و هو ( محور الصحة ).
 

 

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