أحمد نخلة : الأهلي قادر على تجاوز عقبة الاتحاد المنستيري

يثق أحمد نخلة، نجم الأهلي الأسبق، في قدرة السويسري مارسيل كولر، على قيادة الفريق الأحمر لتخطي عقبة الاتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف أحمد نخلة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي ينتظره مواجهة صعبة أمام منافس عنيد، ولكن الأهلي قادر على تخطي هذه العقبة.

وأردف:" مارسيل كولر لم يعمل لمدة موسمين بسبب ظروف الإصابة، ولكنه يرغب في تحقيق النجاح عبر بوابة الأهلي، وهذا ظهر جليا من خلال فترة الإعداد، وعدم رغبته في إذاعة المباريات الودية التي خاضها".

وتابع :" الأهلي يضم اسكواد قوي، ومع حصول لاعبيه على فترة راحة فضلا عن خوضهم فترة إعداد قوية، فإن الفريق سيستعيد عافيته وسيعود لنتائجه القوية".