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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل في تصادم تروسيكل وتوكتوك بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث اصطدام تروسيكل وتوكتوك، على طريق المجابرة الفرعي؛ ما أدى إلى مصرع تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، من مُستلقي التوكتوك.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وقوع حادث تصادم على طريق المجابرة الفرعي، ووجود متوفي دائرة المركز.

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تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل دون لوحات معدنية، قيادة المدعو "هاني. و. ا- 18 سنة- سائق- ويقيم بناحية العوامر دائرة المركز"، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توكتوك"، قيادة المدعو "حمدان. هـ. ا. هـ- 31 سنة- عامل- ويقيم المجابرة دائرة المركز".

نتج عن الحادث وفاة الطفل (محمود. م. م. م-11 سنة- تلميذ- ويقيم المجابرة دائرة المركز- من مستقلي التوك توك)، وتم نقل الجثة لمشرحة لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو "محمد. م. م- 46 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرروا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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