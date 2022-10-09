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رئيس التحرير
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بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد لعلاج ابنه الرضيع علي نفقة الدولة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد عمر يستغيث بصدي البلد لعلاج ابنه المريض علي نفقة الدولة.

وقال عمر في شكواه  ابنى عمره سنة وعام و يعاني من ضمور وكهرباء زائدة بالمخ بالاضافة الي ثقب في القلب ويحتاج الي زراعة قوقعه ويحتاج الي علاج تكلفته مرتفعة جدا فوق مقدرتنا مطالبة المسؤلين بعلاجه علي نفقة الدولة للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01002417940، 01091003288.

وقال في استغاثته: نعاني نحن سكان أبناء الجيزة بـ 6 أكتوبر مرحلة تالتة من ضعف ضخ مياه الشرب مما يتسبب في ضعف وصولها للأدوار العليا من العقارات وتم تقديم عدة شكاوي ولكن دون جدوى علمًا بأن هذه المشكلة منذ أكثر من عام .

وفي نفس السياق، سكان مشروع 247 إسكان اجتماعي بـ حدائق أكتوبر، يعانون من نفس المشكلة وهي الانقطاع المتكرر ولفترات طويلة ناهيك عن ضعف المياه وعدم صعودها الأدوار العليا رغم التقدم بالعديد من الشكاوى.

 

 

 

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