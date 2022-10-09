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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وشابو.. تجديد حبس صديقين لاتجارهما في المواد المُخدرة بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بتجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطهما وبحوزتهما 12 تذكرة من مُخدر الشابو، و38 قطعة من مُخدر الحشيش، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث المركز، تفيد بانجار كلًا من المدعو "ع. م. ع 55 عامًا، عاطل، وم. ا. د 46 عامًا، عاطل، يقيمان ناحية المجابرة دائرة المركز"، في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول 38 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني 12 تذكرة لمخدر الشابو يزنوا حوالي 50 جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من محصلة المباع، والهاتف المحمول للاتصال بزبائنهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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