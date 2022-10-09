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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد صفاء أبو السعود.. خالة فنانة شهيرة ولها جمهور عريض في الفن والإعلام

صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود التي استطاعت ان تنجح في مجال الفن والإعلام معا وكونت جمهور عريض من الاطفال ايضا .

وفي عيد ميلادها نرصد أبرز المعلومات عنها :

نجحت صفاء أبو السعود في توصيل صوتها العذب للكثير من الأطفال من خلال أغانيها التي تميزت بالألحان المبهجة التي رسمت البسمة على وجه المستمعين ومن أبرزها، “يا أصحابي وصحباتي، في الكتب قرينا، وردي وردي، أتوبيسنا، سكر قراقيش، فتحي يا وردة، كل سنة وإنتو واحنا، ماما هدية، يا ماما يا حلوة ربنا يزيدك”، وغيرها من أغنيات الأطفال، كما قدمت بجانب الأغنيات الخاصة بالأطفال أغاني مبهجة خاصة بالمناسبات والأعياد وأهمها أغنية “أهلًا بالعيد”.


وقدمت عددًا من الأعمال السينمائية ومنها هي والرجال، هو والنساء، لالا يا حبيبي، رضا بوند، أوهام الحب، المتعة والعذاب، عماشة فى الأدغال، عندما يغني الحب، السلم الخلفي، البنات والحب، الزواج السعيد.

 

كما قدمت أعمالًا مسرحية ناجحة مثل "أجمل لقاء فى العالم، أولادنا فى لندن، موسيكا فى الحي الشرق، ومن أعمالها فى الدراما التليفزيونية إلا دمعة حزن، النهر والتماسيح، ملكة من الجنوب، غوايش، الخيزران، هي والمستحيل، برج الحظ".

ومن أعمالها فى الدراما التليفزيونية إلا دمعة حزن، النهر والتماسيح، ملكة من الجنوب، غوايش، الخيزران، هى والمستحيل، برج الحظ.

وقدمت برنامجا شهيرا وهو برنامج "ساعة صفا" استضافت فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب، كما قدمت أوراق سينمائية وسهراية.

صفاء أبو السعود تعد خالة الفنانة أروى جودة والتى تعد من نجمات الدراما فى مصر فى الوقت الحالى

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