حسين ياسر المحمدي: كل الإمكانيات متوفرة في الزمالك.. ودوري أبطال أفريقيا هدف الموسم الجديد

أثنى حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق على مجلس إدارة النادي في الوقت الحالي وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.



قال حسين ياسر المحمدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفترة اللي احنا لعبنا فيها بالزمالك مختلفة عن دلوقتي، أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك موفر كل الإمكانيات وقولت للاعيبة كنت أتمنى إن يكون هناك هذا الاستقرار في وقت تواجدي بالزمالك"



وعن صفقات الزمالك الجديدة قال: "كل اللاعيبة الجدد لديهم خبرات للمشاركة في المباريات بأي وقت، وسيكونوا إضافة للفريق"



وختم حديثه قائلا: "طموح الزمالك هذا الموسم التتويج بدوري أبطال أفريقيا، الكل في النادي يريد حصد تلك البطولة، وكذلك الجماهير بالطبع"