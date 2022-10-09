طقس خريفي معتدل .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:



العظمى الصغرى

القاهرة 28 21

الإسكندرية 27 21

الإسماعيلية 33 21

الدقهلية 32 22

الغردقة 35 25

المنيا 38 23



وكانت قد كشفت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ، ونشهد حاليا أجواء خريفية مائلة للبرودة فى فترات الليل ، وذلك بسبب تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم .

ومن من الوارد أن تتكرر موجات الحرارة خلال شهر أكتوبر الحالى، ولكن ليست بصورته المعتادة خلال الشهور الماضية ، منوهة أن الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، وحارة على المناطق الجنوبية ومتوسط الحرارة تكون ما بين 28 : 30 درجة مئوية .