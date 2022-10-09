عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس خريفي معتدل .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"،  تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأحد 9-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:


العظمى الصغرى

القاهرة 28 21

الإسكندرية 27 21

الإسماعيلية 33 21

الدقهلية 32 22

الغردقة 35 25

المنيا 38 23


وكانت قد كشفت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ، ونشهد حاليا أجواء خريفية مائلة للبرودة فى فترات الليل ، وذلك بسبب تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم .

ومن من الوارد أن تتكرر موجات الحرارة خلال شهر أكتوبر الحالى، ولكن ليست بصورته المعتادة خلال الشهور الماضية ، منوهة أن الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، وحارة على المناطق الجنوبية ومتوسط الحرارة تكون ما بين 28 : 30 درجة مئوية .

إدارة الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة الاسكندرية المنيا درجات الحرارة المتوقعة اليوم المحافظات الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ترشيحاتنا

قصف روسي مكثف لـ زابوريجيا النووية.. وسقوط عشرات القتلى والجرحى

53 عارضا من قنا وسوهاج ..جناح خاص للتنمية المحلية في "تراثنا"

بعد تضاعف أسعاره عالميًا.. حلم الاكتفاء الذاتي يبدأ ب 35 جنيها لتأمين فنجان القهوة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ملمستهاش خالص ..اعترافات المتهم بالتعدي على سيدة بمحل قماش شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ