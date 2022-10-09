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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدولة الياباني للدفاع : كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

صدى البلد

 قال وزير الدولة الياباني للدفاع إينو توشيرو إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين صباح اليوم /الأحد/ باتجاه بحر اليابان، مشيرا إلى أنه لم يتم تأكيد حدوث أضرار للطائرات أو السفن حتى الآن.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم إطلاق الصاروخ الأول حوالي الساعة 47ر1 صباحا بتوقيت اليابان، ويقدر أنه قطع مسافة تصل إلى 350 كيلو مترا تقريبا ووصل أقصى ارتفاع له لحوالي 100 كيلو متر، بينما تم إطلاق الصاروخ الثاني في حوالي الساعة 53ر1 صباحا بالتوقيت ذاته، ويقدر مسار الرحلة بحوالي 350 كيلو مترا على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 100 كيلو متر.


وأفادت التقارير بأن الصاروخين سقطا في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
من جانبها، تقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه هي المرة الـ25 هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية.
 

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