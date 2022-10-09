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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 5 درجات بمقياس ريختر.. زلزال يضرب وسط اليونان

صدى البلد

 ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر وسط اليونان صباح اليوم /الأحد/ دون أن ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية، حسب ما نقلته صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 12.7 كيلو متر (8 أميال) تحت مستوى سطح البحر في خليج كورينث وعلى بعد حوالي 100 كيلو متر (62 ميلًا) شمال غرب العاصمة أثينا.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الهزة الأرضية استمرت 15 ثانية، وشعر بها في منطقة واسعة، بينما قال قليل من السكان القاطنين قرب مركز الزلزال إنهم سمعوا صوت طنين، وتعتبر الهزات الأرضية بهذه الشدة شائعة في اليونان نظرا لوقوعها في منطقة شديدة التعرض للزلازل.

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