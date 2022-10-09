اليوم.. زراعة النواب تناقش اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعي، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.

النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.