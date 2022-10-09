استنباط أصناف مبكرة النضج.. جهود الدولة لحماية المحاصيل من التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لشئون التغيرات المناخية، إن التغيرات المناخية أصبح لها تأثيرات كبيرة تعدت مرحلة المنتديات وسببت مشكلات للأنشطة الزراعية ليس في مصر فقط بل في دول كثيرة في العالم كانت تظن أنها لن تتأثر بـ التغيرات المناخية، متابعًا أنه إذا تم سؤال مزارع بسيط عن تأثيرهذه التغيرات على المحاصيل سيقول: "الجو اتغير".



وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه على الرغم من عدم قوة مظاهر التغيرات المناخية في مصر إلا أنها تتسبب في حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على الزراعات الموجودة، موضحًا أن من هذه المظاهر الشتاء البارد الطويل والذي يؤثر سلبًا على محاصيل الفاكهة من ناحية إطالة فترة التثمير.



وتابع مستشار وزير الزراعة لشئون التغيرات المناخية أن الدولة عانت بالفعل من هذه الأزمة على مدار العامين الماضيين في بعض المحاصيل على رأسها المانجو والزيتون، لافتًا إلى أنه للتكيف مع هذه التغيرات المناخية قامت مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف مبكرة النضج حتى تستطيع الهروب من الصيف المبكر وعلى رأسها القمح.



ونصح المزارعين باتباع الخريطة الصنفية لأصناف التي تتطلقها الوزارة، موضحًا أنه في حالة عدم اتباعها ستواجه المحاصيل مشكلة بسبب التغيرات المناخية.

