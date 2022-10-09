الاقتداء بسيرته ونهجه.. كاتب صحفي: تهنئة الرئيس للشعب بالمولد النبوي تحمل رسائل هامة|فيديو

قال الكاتب الصحفى وجدي زين الدين ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تهنئة الشعب المصرى والأمة العربية بالمولد النبوى الشريف ورسالته التى نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تشير لرسائل هامة والتى تشمل رؤيته الصحيحة الخاصة بالاقتداء بسيرة ونهج نبينا محمد واتخاذه قدوة عظيمة.



وأشار "زين الدين" خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إلى أن المولد النبوى الشريف ذكرى عطرة يحرص الجميع على الاحتفال بها ونستلهم منها كافة المعانى العطرة والعظيمة .

وكان قد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام.. سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا..كل عام وأنتم بخير".