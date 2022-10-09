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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موضة الصيف.. فنانون لم يتخلوا عن توك الشعر.. شاهد

خالد سليم
خالد سليم

يحرص العديد من الفنانين على الظهور بشكل مختلف ومميز كل فترة وأخرى، والتنوع بشكل دائم في مظهرهم، والحرص على اتباع أحدث صيحات الموضة.

 

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وتعد موضة الصيف عند العديد من الفنانين هي وضع توك الشعر أو الراستا التي تضيف مظهر مختلف ومميز يتناسب مع فصل الصيف.

 

ومن أشهر الفنانين الذين ظهروا بتوك في الشعر 

خالد سليم

ظهر الفنان خالد سليم، بقصة مختلفة للشعر ، وقام برفع الجزء الطويل من الشعر بتوكة، مما لاقى العديد من التعليقات حول شكله المختلف الجديد.

خالد سليم 
خالد سليم 

محمد رمضان

يعد محمد رمضان من الفنانين الذين يحرصون على الظهور بشكل مختلف يحكي عنه الجميع كل فترة وأخرى، وكان أحدث شكل للفنان محمد رمضان هو الراستا في الشعر من الأمام ثم رفع الشعر بتوكه ليظهر بلوك مختلف غير معتاد.

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

عبد الفتاح الجريني

يعد عبد الفتاح الجريني من النجوم التي تميل إلى الشعر الطويل بشكل دائم، ولكن مع اختلاف التسريحات والقصات التي تضيف مظهر مختلف، وتعد الراستا مع رفع الشعر بتوكه واكسسوارات هي أحدث لوك ل عبد الفتاح الجريني. 

عبد الفتاح الجريني 
عبد الفتاح الجريني 
الشعر توك الشعر فنانين بتوك شعر خالد سليم محمد رمضان

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