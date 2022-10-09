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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

انتبه جدا.. أعراض يومية تنذر عن بتر أطرافك

صدى البلد

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه غالبا ما تحدث مضاعفات انسداد الأوعية الدموية بسبب انخفاض تدفق الدم أو غيابه تماما، وقد تشمل هذه المضاعفات ألم شديد في الأطراف المصابة، مثل تقييد الحركة اليومية بسبب شعور المريض بالألم أو إحساسه بعدم الراحة، أو ضعف التئام الجروح وبالتالي تَكون القرح، وقد يصل الأمر الى بتر أحد الأطراف.


وقال الدكتور وليد الدالى، قد تصل مضاعفات انسداد الأوعية الدموية إلى السكتة الدماغية، حيث ترتفع 3 مرات أكثر احتمالًا في الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين الطرفية، لذلك يحتاج مرضى انسداد الأوعية الدموية إلى اتباع خطة علاج قوية لمنع تلك المضاعفات.


وأضاف الدكتور وليد الدالى، أن المرضى الذين يحتاجون إلى القسطرة العلاجية الطرفية هم المرضى الذين يعانون من العرج المتقطع، وهو حدوث تقلصات في عضلات الساق أثناء الحركة حيث يعتبر العرج أكثر أعراض اعتلال الشرايين الطرفية شيوعا، ويتسبب في ضعف في المشي وانخفاض في الأداء البدني وجودة الحياة. 


وتابع الدكتور وليد الدالى، أنه أثناء الراحة تحتاج العضلات إلى تدفق دم أقل، وبالتالي يختفي الألم مع الراحة وقد يحدث الألم في إحدى الساقين أو كلتيهما اعتمادًا على مكان الشريان المسدود أو الضيق، وبالتالي فإن المرضى الذين يعانون من اعتلال الشرايين الطرفية الشديد، يواجهون آلام أثناء الراحة، ويصابون بفقدان أنسجة القدم على شكل جروح وقرح غير قابلة للشفاء أو الغرغرينا التي قد تتطلب بتر أحد الأطراف، وذلك بسبب نقص التروية المزمن الذي يهدد الطرف المصاب.


وتابع الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن القسطرة العلاجية الطرفية هي الإجراء المستخدم لعلاج مرض انسداد الشريان الطرفي أو تصلب الشرايين حيث تهدف القسطرة العلاجية الطرفية إلى استعادة تدفق الدم إلى الأطراف السفلية، وهذا الإجراء يزيل الألم والخدر والحاجة إلى بتر الأطراف.

مضاعفات انسداد الأوعية الدموية انسداد الأوعية الدموية انخفاض تدفق الدم الشرايين الطرفية بتر

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