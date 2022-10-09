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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لفتة لطيفة.. أردنية تهدي رئيس الوزراء إحدى منتجاتها بمعرض تراثنا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء .

وفى لفتة لطيفة قامت إحدى العارضات المشاركات  من دولة الأردن   بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية   بإهداء رئيس الوزراء هدية من أملاح البحر الميت لفوائدها الكثيرة وعقبت قائلة " نحن سعداء بحضور هذا المعرض ونتشرف برؤيتكم " .

كما عبر أحد المشاركين بدولة ليبيا عن فرحته بالمشاركة فى معرض تراثنا للحرف اليدوية وعقب قائلا: “ نحن فخورين بالمشاركة فى معرض تراثنا  للحرف اليدوية ”.

ويشارك في فعاليات المعرض كذلك كل من الدول العربية الشقيقة: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والسودان، وليبيا بأجنحة مميزة، تتيح العديد من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية، مؤكدة أن المعرض يستهدف توفير تجربة تسويقية وثقافية فريدة، خاصة أنه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة العربية.

 

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