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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس الوزراء يستمع لفتاة من ذوي الهمم أثناء تفقد معرض تراثنا| شاهد

رئيس الوزراء أثناء
رئيس الوزراء أثناء تفقده معرض تراثنا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معرض "تراثنا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثناء تفقده للمعرض توقف للحديث مع فتاة من ذوي الهمم في لقطة إنسانية منه.

وتفقد الدكتور مصطفى مبدولي مشروعات جناح مخلفات النخيل والتي تحولت لمنتجات أخرى مثل الشنط الفاخرة، وهو مشروع قائم على محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح ، بالتعاون 145 تجمعا حرفيا . 

واستمع مدبولي لشرح حول المعرض والذي يبدأ من اليوم حتي 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية لمساعدة الصناع على تسويق وترويج منتجاتهم وفنونهم التراثية التي تتميز به محافظاتهم مما يسهم في استمرار أنشطتهم والتوسع في مشروعاتهم ونجاحها.

ويشارك في المعرض ٥ دول عربية وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر وتم تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها في معرض تراثنا ٢٠٢٢.
 

تراثنا عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معرض تراثنا

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