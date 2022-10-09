يوم ترويحي في تربية رياضية سوهاج ضمن معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامى

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم الترويحي الذي نظمته كلية التربية الرياضية ضمن فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامى، والتي تقام على الملاعب المفتوحة بالمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أشرف مهران أمين الكلية، وعدد من العاملين بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

وهنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق، الطلاب الجدد والقدامي ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وعلى إلتحاقهم بكلية التربية الرياضية، والتي تعد واحدة من الكليات العملية المميزة، التي تساهم فى تخريج كوادر متميزة في مجال العمل الرياضي، واكتشاف المواهب الناشئة في مختلف الألعاب.

جامعة سوهاج

وطالب رئيس الجامعة الطلاب، بالإجتهاد والمثابرة في الدراسة للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم من خلال التفوق الدراسي والبدني، ليس فقط لأنفسهم بل أيضاً لرد الجميل لأولياء أمورهم، مذكراً الطلاب ممن لا يستطيعون تحمل الرسوم الدراسية بتقديم طلبات البحث الاجتماعي لإدارة رعاية الشباب، وسيتم الاستجابة على الفور للذين تنطبق عليهم الشروط المسبق الإعلان عنها.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، أن الكلية استقبلت هذا العام ٧٨٠ طالب وطالبة بالفرقة الأولى، مضيفاً أن اليوم الترويحي تضمن العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية مثل الجري والمشي واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب الفردية والمشتركة وذلك لصقل المواهب الرياضية للطلاب، وتخريج جيل سليم بدنياً ورياضياً وفكرياً واجتماعياً، مشيراً إلى أهمية البرامج التعليمية والرياضية التي تقدمها الكلية، بهدف تخريج جيل جديد ومنتج رياضي قادر على المنافسة في سوق العمل.