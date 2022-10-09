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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عين شمس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد حسن شكوى إلى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة عين شمس.

وقال  محمد حسن في شكواه: نعاني نحن سكان شارع زهرية عصمت من منشية عصمت عين شمس من انتشار الكلاب الضالة  حيث تنتظر اسفل السيارات طوال النهار ومع حلول الليل تبدأ مطاردة سكان المنطقة.

وناشد المسئولون الاهتمام بهذا الامر وسرعة التصرف حيث انها مشكلة عامة وليست خاصة.

للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم +201222989430.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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