نهائي إفريقيا لليد .. ننشر قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

تنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري، والتي تجمع بين الترجي التونسي ونظيره الزمالك على صالة مدينة الحمامات.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف التتويج بلقب البطولة الغالية والتي يصعد الفائز بها لكأس السوبر الإفريقي والذي بدوره مؤهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

كان أبناء القلعة البيضاء قد صعدوا للنهائي بعد فوزهم على غريمهم التقليدي الأهلي بنتيجة 26 - 25، فيما تأهل الترجي التونسي على حساب مواطنه الإفريقي بعد الفوز عليه بنتيجة 31 - 22.

ويسعى زملاء أحمد الأحمر للثأر من أبناء باب سويقة بعد أن توج الأخير بلقب البطولة العربية رقم 37 والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الماضي بعد خطف لقب البطولة وتذكرة الصعود لبطولة العالم للأندية وذلك بعد الفوز بنتيجة 29 - 28.

وتعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في أقل من شهر حيث فاز الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية بنتيجة 34 - 28، ثم اقتنص فريق الذهب والدم الفوز بنهائي نفس البطولة بنتيجة 29 - 28.

ويأمل أبناء ميت عقبة في حصد اللقب الثالث عشر فيما يسعى زملاء أسامة البوغانمي للحصول على اللقب الثاني بعد البطولة التي حصدوها عام 2013 على حساب الأهلي بنتيجة 31 - 24.

وتضم قائمة أبناء القلعة البيضاء في البطولة 18 لاعبا وهم: "كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد الأحمر – أكرم يسري – محمد رمضان هتلر – مصطفى بشير – علي هشام – أحمد مؤمن – أحمد حسام – محمد علاء السيد – خالد وليد – عمر بكار – مازن رضا – حسن قداح – محمد ياسين – حازم ممدوح – شادي خليل – جيمس باركر".

