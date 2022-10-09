عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي إفريقيا لليد .. ننشر قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

فريق يد الزمالك
فريق يد الزمالك

تنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري، والتي تجمع بين الترجي التونسي ونظيره الزمالك على صالة مدينة الحمامات.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف التتويج بلقب البطولة الغالية والتي يصعد الفائز بها لكأس السوبر الإفريقي والذي بدوره مؤهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

كان أبناء القلعة البيضاء قد صعدوا للنهائي بعد فوزهم على غريمهم التقليدي الأهلي بنتيجة 26 - 25، فيما تأهل الترجي التونسي على حساب مواطنه الإفريقي بعد الفوز عليه بنتيجة 31 - 22.

ويسعى زملاء أحمد الأحمر للثأر من أبناء باب سويقة بعد أن توج الأخير بلقب البطولة العربية رقم 37 والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الماضي بعد خطف لقب البطولة وتذكرة الصعود لبطولة العالم للأندية وذلك بعد الفوز بنتيجة 29 - 28.

وتعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في أقل من شهر حيث فاز الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية بنتيجة 34 - 28، ثم اقتنص فريق الذهب والدم الفوز بنهائي نفس البطولة بنتيجة 29 - 28.

ويأمل أبناء ميت عقبة في حصد اللقب الثالث عشر فيما يسعى زملاء أسامة البوغانمي للحصول على اللقب الثاني بعد البطولة التي حصدوها عام 2013 على حساب الأهلي بنتيجة 31 - 24.

وتضم قائمة أبناء القلعة البيضاء في البطولة 18 لاعبا وهم: "كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد الأحمر – أكرم يسري – محمد رمضان هتلر – مصطفى بشير – علي هشام – أحمد مؤمن – أحمد حسام – محمد علاء السيد – خالد وليد – عمر بكار – مازن رضا – حسن قداح – محمد ياسين – حازم ممدوح – شادي خليل – جيمس باركر".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

مع احتفاظ الزمالك بالقديم.. رسمياََ| تغيير شكل درع الدوري هذا الموسم

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم صاحب واقعة طريق السويس

من وصول الضيوف حتى المغادرة..رئيس الوزراء يتابع ترتيبات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 

فيديو صادم.. القبض على عاملات تخويف الأطفال داخل الحضانة بولاية ميسيسيبي الأمريكية

صراع القمة والوسط.. موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأغنية حزينة.. وفاء قمر تودع هيثم محمد بعد طلاقهما

اللي يجي عليا ميكسبش.. شاهد| صور أثارت الجدل لـ شيرين بعد تصريحاتها

بالحجاب.. هايدي موسى تتألق في أحدث ظهور

حبسني في شقة أخوه.. ماذا حدث لـ عروس الإسماعيلية في 240 يوم زواج؟

فيديو

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

سامحته بعد واقعة الكوافير.. عروس الإسماعيلية تشكو زوجها للشرطة بعد تكرار ضربها

للبرد والسعال.. انتبه أدوية موجودة في منزلك تسبب التسمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ