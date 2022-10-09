كلوسيز الطبي يقوي جهاز المناعة ويقلل التهابات البرد.. لهذا السبب

قال الدكتور مصطفى حامد استشارى أمراض باطنة، إن المناعة تتكون من أنسجة وخلايا، وأن الجسم يحتاج لتواجد 3 عناصر منها الأوميجا 3، فيتامينى أ، د لأنهم مسئولين عن 70% من تقوية جهاز المناعة.



وأضاف "حامد" خلال استضافته ببرنامج مطبخ البلد تقديم ندى رحمي المذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن كورس الكلوسيز الطبى يحتوى على هذه الفيتامينات ويقوى جهاز المناعة ويقلل من التهابات البرد والانفلونزا ويحد من وصوله للجهاز التنفسى العلوى والسفلى.



وأشار إلى أن الإصابة بالبرد لا تعنى الإصابة بـ "اللوز"، ونصح بتناول أطعمة صحية ومنها فيتامين سى، الزنك، الخضروات والفواكه، السمك، المكسرات.