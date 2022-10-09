مصادرة 2 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام في حملات بالغربية

تحفظت مباحث التموين بمحافظة الغربية، على 2 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام ومجهول البيانات، داخل معمل لتعبئة المخللات، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وتلقى العميد إيهاب عبد الحليم، مدير مباحث التموين بالغربية ، إخطارا بضبط 2 طن ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات وغير صالح للاستخدام، ويشكل خطرا على الصحة العامة، داخل معمل لتعبئة المخللات بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.