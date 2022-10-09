عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 2 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفظت مباحث التموين بمحافظة الغربية، على 2 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام ومجهول البيانات، داخل معمل لتعبئة المخللات، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

بيطري الغربية: التحفظ على 136 عبوة أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية

وتلقى العميد إيهاب عبد الحليم، مدير مباحث التموين بالغربية ، إخطارا بضبط 2 طن ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات وغير صالح للاستخدام، ويشكل خطرا على الصحة العامة، داخل معمل لتعبئة المخللات بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

txt

محافظ الغربية: إغلاق وتشميع 5 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

محافظ الغربية محافظة الغربية الغربية الإجراءات الاحترازية منتهية الصلاحية مباحث التموين مباحث التموين بالغربية الصلاحية ملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

بيطري الغربية: التحفظ على 136 عبوة أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية

ترشيحاتنا

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

مواجهات نارية .. جدول مباريات الأهلي بالدوري المصري الجديد

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

قطع إيد اللي يضرب ست.. تعليق أصغر نائبة بالبرلمان على عروس الإسماعيلية

مناورة وابتزاز .. كيف سيتعامل لبنان مع إسرائيل بعد تشغيل حقل كاريش؟

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 2022-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

بـ فستان أنيق.. رانيا منصور بإطلالة جذابة على البحر|شاهد

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ