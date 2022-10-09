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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في زيارة مفاجئة..

وزير قطاع الأعمال يوجه إدارة عمر أفندي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

قام المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لفرع شركة عمر أفندي بمدينة نصر، والتابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، كما زار أحد فروع بيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تحت العلامة التجارية "nit" بمنطقة الكوربة.

واطلع الوزير خلال زيارته للفرعين على منظومة العمل والمنتجات وأساليب العرض والبيع.

وخلال جولته في فرع "عمر أفندي"، وجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع، وتطوير عمليات البيع وطرق عرض المنتجات.

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كما وجه وزير قطاع الأعمال العام إدارة شركة عمر أفندي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبحث فرص التعاون مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لعرض منتجاتهم في الفروع التابعة.

زيارة فرع “nit”

و أكد المهندس محمود عصمت، خلال تفقده فرع "nit" التابع لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على ضرورة أن تتضمن الفروع منتجات متنوعة للشركات التابعة في مجال المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، إلى جانب التواجد في السلاسل التجارية الكبرى، والمشاركة في المعارض الدولية لزيادة الصادرات.

وزير قطاع الاعمال العام عمر أفندى زيادة الصادرات المعارض الدولية فروع

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