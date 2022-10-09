عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بورصة أمريكا في خطر.. تحذيرات من خطوة رفع أسعار الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن هناك تحذيرات كبيرة بين دوائر الباحثين الاقتصاديين، من خطورة استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة؛ بهدف كبح التضخم، على أسعار الأسهم في البورصة الأمريكية.

وحذر محللون من أن هناك خطرًا محتملاً على أرباح وول ستريت إذا نجح الفيدرالي الأمريكي في كبح التضخم والسيطرة عليه، مشيرين إلى إمكانية وجود ضغوط على الهوامش التي قد تظهر في حال تعرض مؤشر يُعرف باسم الرافعة التشغيلية للشركات للمعاناة وسط بيئة تستقر فيها مستويات المبيعات.

وبحسب "بلومبرج" فإن أكبر دليل على هذه الاحتمالية هو قياس الفارق بين التكاليف الثابتة والمتغيرة لشركة ما، إذ يمكن أن يتحول إلى مستوى سلبي في أعقاب ذروة التضخم، عندما تظل بعض تكاليف الشركة مرتفعة، ولكنها غير قادرة على تعويضها برفع الأسعار بسبب تعثر الطلب.

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

الاقتصاد العالمي| لا مفر من الركود العاجل..هل تصبح الأوضاع أسوأ من 2008؟

هبوط غير مسبوق

ويوم الجمعة الماضي، شهدت سوق الأسهم الأمريكية شهدت هبوطًا حادًا للأسهم وارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة لمستويات قياسية وهي أطول سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية منذ عام 1984.

وعزت الوكالة الأمريكية هبوط وول ستريت إلى تقرير سوق العمل الصادر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن زيادة الوظائف في سبتمبر هي الأصغر على أساس شهري منذ أبريل 2021، بعد زيادة قدرها 315 ألفًا في أغسطس، إلا أن سوق العمل ما تزال تنمو بمعدل صحي، وفوق متوسط ​​المستويات التي شوهدت قبل جائحة فيروس كورونا.

الأسهم تهوى

وأشارت "بلومبرج" إلى أن أسهم 95% تقريباً من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد هوت، فيما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة لتضغط أكثر على السوق، وذلك وسط جدل حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من ذروة التشدد في سياسته النقدية.

خسائر هائلة ببورصة أمريكا.. أسهم 95% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز تهوي

راقب هذه العلامات.. كيف نعرف أن العالم مقبل على كارثة ركود اقتصادي؟

بفضل مكاسبه الأخيرة، تمكن المؤشر من تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في شهر، رغم الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة، في حين سجل مؤشر ناسداك 100 الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، فقد هوى بنسبة 3.9%.

مخاوف رفع الفائدة

وقالت الوكالة إن التقرير يعزز من مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يأمل أن يرى تراجعًا كبيرًا في ظروف سوق العمل، بهدف خفض نمو الأجور والتضخم ، ذلك أن مسؤولي المجلس سيأخذون في اعتبارهم هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مطلع نوفمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.

 

أمريكا البورصة رفع الفائدة التضخم بورصة أمريكا وول ستريت الاقتصاد العالمى الركود سعر الفائدة اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 10-12 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 1-0 بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

لأول مرة منذ الركود العظيم.. أغنياء العالم يخسرون 500 مليار دولار

انتظروا الأسوأ.. تحذير خطير من منظمة التجارة العالمية حول الركود والأزمات المقبلة

الاقتصاد العالمي| لا مفر من الركود العاجل..هل تصبح الأوضاع أسوأ من 2008؟

النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر مع تزايد المخاوف من الركود

ترشيحاتنا

مصرع 4 عناصر خطرة .. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بالمحافظات| فيديو

بايدن وشولتز يتفقان على محاسبة روسيا

غادة إبراهيم عن فشل تجاربها في الزواج: يا ريته مكانش خانني.. فيديو

غادة إبراهيم: دخلت عالم التمثيل بسبب جمالي.. ومنى فاروق ضحية| فيديو

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من رين 3-0 في الدوري الفرنسي

بورصة أمريكا في خطر.. تحذيرات من خطوة رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة بين الأمهات تتسبب في وفاة الطفل وتعرضه لـ7 أمراض كارثية

آلام مبرحة.. تفاصيل إصابة مغنية لبنانية شهيرة بالسرطان| صور

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ