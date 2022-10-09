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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة اللبناني: تراجع مخيف في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين

صدى البلد

قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض إن هناك تراجعا مخيفا في مستوى الخدمات الأساسية سواء للشعب اللبناني أو للنازحين، مشيرا إلى أن التراجع وصل إلى مستوى التعرض إلى أوبئة لم تدخل إلى لبنان منذ زمن بعيد، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يعرض لبنان إلى أمور أخرى تؤثر على الصحة العامة.
جاء ذلك في تصريحات له في ختام جولته اليوم /الأحد/ في محافظة عكار شمالي البلاد والتي ظهرت فيها أول حالتين إصابة بالكوليرا على مدار يومين، حيث بدأت الجولة من محطة المياه في طرابلس، ثم محطة مؤسسة مياه لبنان الشمالي، ثم زيارات ميدانية لمخيمات النازحين، بعدها إلى مستشفى حلبا الحكومي وأخيرا سرايا محافظة عكار.
وأضاف الأبيض أن الهدف من الزيارة مراقبة الوضع على الأرض بحضور مسئولي الوزارة وعدد من النواب وممثلي مؤسسات دولية، مشيرا إلى أن الوفد لمس أيضا تراجع مستوى المساعدات من الشركاء الدوليين تحت أعذار عديدة، مشددا على أن لبنان لن يقبل هذه الأعذار لأنه يعتبر أن معالجة النزوح في لبنان، ليس مسؤولية لبنان فقط، ولكن بالدرجة الأولى مسئولية المجتمع الدولي تجاه هذه الأزمة المستمرة منذ 11 عاما.
وأوضح أن الوفد اطلع على الجهود التي يقوم بها برامج الترصد الوبائي من أخذ عينات من المياه أو من المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الكوليرا أو المرضى المشتبه بأنهم مخالطون، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية ستساعد بتوفير المستلزمات والأدوية المطلوبة والتجهيزات وتحضير عدد كبير من فحوصات تجرى بشكل فوري.

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